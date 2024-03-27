شاهد.. تريلر فيلم "Kinds of Kindness" لإيما ستون

طرحت استديوهات “سيرش لايت” الإعلان الرسمي الأول لفيلم النجمة إيما ستون الجديد “Kinds of Kindness” للمخرج يورجوس لانثيموس، والمقرر طرحه في نهاية يونيو المقبل بصالات السينما.

تدور أحداث الفيلم، الذي يقوم ببطولته ويليام دافو وجيسي بليمونز ومارجريت كوالي، حول حكاية تألف من ثلاثة فصول، وتتبع القصة الأولى رجلًا بلا خيار يحاول السيطرة على حياته؛ والثانية شرطي يشعر بالقلق من عودة زوجته المفقودة في البحر ويبدو أنها شخص مختلف؛ أما الثالثة تدور حول امرأة مصممة على العثور على شخص محدد مقدر له أن يصبح قائدًا روحيًا مذهلًا.

يشار إلى أن هذا الفيلم هو المشروع الثالث للنجمة إيما ستون مع المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس؛ حيث تعاون الثنائي في فيلم "The Favourite" عام 2018، وفيلم "Poor Things" الذي نالت عنه ستون جائزة الأوسكار هذا الشهر.