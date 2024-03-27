الحلقة 17 من مسلسل المعلم| القلاش يتعرض لأزمة قلبية قبل اعترافه لـ مصطفى شعبان

شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل "المعلم" أحداث مثيرة حيث صمم الفنان مصطفى شعبان على معرفة الحقيقة من المعلم القلاش وفور قيام الأخير بالاعتراف تعرض للإصابة بجلطة في القلب وتم نقله إلى المستشفى.

وتوالت أحداث الحلقة حول شراء عنتر البيت الذي يسكن فيه مصطفى شعبان مقابل مليون وربع، وتنتهي أحداث الحلقة على قيام زميلة زمزم بزيارتها في بيتها للاعتراف لأحد أهلها بإصابتها بسرطان الدم وحالتها متأخرة.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.