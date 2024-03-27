ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية للصعيد برسامة وتنصيب قسوس وشيوخ جدد

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، مع بداية جولته الرعوية لمحافظات صعيد مصر، في حفل رسامة وتنصيب القس فوزي مسعود قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بديروط الشريف بمحافظة أسيوط، وحفل تنصيب القس رمسيس محروس، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بمنشأة كامل المنيا، وحفل رسامة وتنصيب القس مينا عبدالله أنس الوجود، للكنيسة الإنجيلية بشرارة المنيا، وحفل رسامة وتنصيب القس إيهاب ميلاد زكي، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطوة المنيا، ورسامة شيوخ جدد للكنيسة، كما شارك  في الجولة الدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس ميلاد ثروت، رئيس مجمع مشيخة ملوي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا، وذلك بحضور جماهيري كبير من شعب وقيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بمحافظة المنيا وأسيوط.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنائس الإنجيلية ولجميع القسوس والشيوخ الجدد، متمنيًا خدمة متميزة لكلمة الله والكنيسة والمجتمع، مضيفًا: "الفهم لكلمة الله هو أساس نهضة الكنيسة الحية، والتعليم السليم هو أساس النهضة، ولا تستسلم للحظات الضعف والتراجع، لأن الثقة في الله هي بوابة الخروج، وتذكروا جيدًا يا أحبائي بأن العقيدة والسلوك وجهان لعملة واحدة، والصلاة تغير الحياة وتجعلنا نكتشف إرادة الله، وعلينا أن نتمسك بكلمة الله وتعاليم الكتاب المقدس مثل  الرجل العاقل الذي بنى بيته على الصخر".

8aa0d25d-d976-499b-904c-8ca9040fa56e
8aa0d25d-d976-499b-904c-8ca9040fa56e
277917a7-fbc0-4c88-9afd-97edc60fcb76
277917a7-fbc0-4c88-9afd-97edc60fcb76
ca948ec9-8ee4-4800-8707-8ba46bc87bb1
ca948ec9-8ee4-4800-8707-8ba46bc87bb1
0add856e-fe4c-4a96-ba2f-4d33625ad0da
0add856e-fe4c-4a96-ba2f-4d33625ad0da
0add856e-fe4c-4a96-ba2f-4d33625ad0da
0add856e-fe4c-4a96-ba2f-4d33625ad0da
85c60be6-3d71-42d0-8ef3-f4fa939c8271
85c60be6-3d71-42d0-8ef3-f4fa939c8271
efd4a2a9-0cf4-486b-afc5-c7df5907884a
efd4a2a9-0cf4-486b-afc5-c7df5907884a
44aecba8-f201-47b0-bbf3-af6b9791d6e5
44aecba8-f201-47b0-bbf3-af6b9791d6e5
0057857a-4a80-4ba2-be03-0bc1e5e9fa8d
0057857a-4a80-4ba2-be03-0bc1e5e9fa8d
f6a64cee-68ee-41e3-a5ba-319dcc705980
f6a64cee-68ee-41e3-a5ba-319dcc705980
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر صعيد مصر حفل رسامة تنصيب