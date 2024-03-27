تكريم المعلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة الرائد المثالي بقنا

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الاربعاء، خالد أحمد معلم لغة عربية بمدرسة الثانوية الفنية الزخرفية التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي (معلم) عن المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

وأكد وكيل الوزارة، حرصه على تحفيز جميع المعلمين ودعمهم وتنمية جميع نواحي التميز والتفوق لديهم في كافة المجالات، لوضع مديرية التربية والتعليم بقنا في المكانة اللائقة بها، من منطلق تنفيذ خطة الوزارة بضرورة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

واشاد “السيد”، بتميز الرائد المثالي وتفانيه في أداء مهام عمله وبذل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية بما يخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية

يشار إلى أن المعلم خالد محمود الرائد المثالي قام بابتكار آلية الكارت الذكي للطلاب للتحكم فى حضور الطلاب والحد من الغياب والتسرب والتى يتم تطبيقها فعليا داخل المدرسة.