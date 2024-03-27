تأهيل لثنائي الزمالك استعدادا لفيوتشر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للثنائي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لاعبا الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتظام الثنائي في التدريبات مساء اليوم، عقب عودتهما من السعودية بعد المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

وأدى حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة مجموعة التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بسبب عودة الثنائي اليوم من السعودية بعد المشاركة مع المنتخب الأولمبي، على أن ينتظم اللاعبان بشكل طبيعي في المران الجماعي غدًا الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.