الثانوية العامة 2024.. معلومات جديدة عن الامتحانات

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2024.

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.

وجاءت أبرز المعلومات، عن امتحانات الثانوية العامة 2024، الآتي:

- سيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان.

- الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

-التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ.

-عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

- عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

-التصحيح إلكتروني بنظام الـ rubrics. وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة.

-سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.