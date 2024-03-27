الثانوية العامة 2024.. معلومات جديدة عن الامتحانات

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2024.
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.
وجاءت أبرز المعلومات، عن امتحانات الثانوية العامة 2024، الآتي:
- سيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان.
- الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.
-التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.
- تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ.
-عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.
- عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.
-التصحيح إلكتروني بنظام الـ rubrics. وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة.
-سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.
- شدد الوزير على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.
- مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.
- ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.
- وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة.
- أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.
- ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.
- الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.
- ضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.