حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء نمحمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن “الدقهلية ، الأقصر ، المنوفية” جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الدقهلية

ضبط(عنصر إجرامى - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة).. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - فرد محلى وطلقة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1 كيلو جرام من مخدر البانجو - فرد محلى وطلقة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة منوف) ، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو – فرد محلى وطلقة).

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) ، وبحوزتهما (1,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش– فرد محلى وطلقة).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (970 ألف جنيه ) تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.