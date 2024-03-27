الإمارات وبيلاروس تبحثان تعزيز التعاون في الشئون العسكرية

أعرب مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو، عن اهتمام بلاده بتعزيز الاتصالات مع الإمارات في الشؤون العسكرية على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال لقائه في أبو ظبي مع مساعد نائب وزير الدولة لشؤون الدفاع لسياسة الدفاع والاتصالات الإماراتي علي عبد الله محمد الأحمد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء التفاعل الثنائي في الشؤون العسكرية، واتفقا على قائمة الفعاليات المشتركة التي من المقرر عقدها خلال العام الجاري 2024.

وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه تم التعبير عن الاهتمام المتبادل بتكثيف الاتصالات في المجال العسكري على جميع المستويات نتيجة للاجتماع.

