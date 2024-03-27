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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تصل تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.. صور

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار دار السلام في تنزانيا بعد رحلة استغرقت حوالي ٦ ساعات. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبلة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

بعثة الأهلي الأهلي وسيمبا التنزاني دوري أبطال أفريقيا