وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار دار السلام في تنزانيا بعد رحلة استغرقت حوالي ٦ ساعات.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبلة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
البوابة سبورت
بعثة الأهلي تصل تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.. صور
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار دار السلام في تنزانيا بعد رحلة استغرقت حوالي ٦ ساعات.
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار دار السلام في تنزانيا بعد رحلة استغرقت حوالي ٦ ساعات.