أول موجة حارة في فصل الربيع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم وحتى أول أبريل المقبل.. وطبيب يوضح أمراض الحساسية الموسمية

خلال فصل الربيع الذي بدأ 20 مارس الجاري، ويستمر لمدة 92 يوم و17 ساعة، وفقًا للحسابات الفلكية، تشهد البلاد اليوم الأربعاء، أول موجة حارة فى هذا الفصل، ويستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الاربعاء درجة حرارة عظمى ٣١ درجة مئوية، كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتبقى الظاهرة المؤثرة خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين 1 أبريل القادم، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس اليوم الأربعاء

وأضافت الهيئة، أن طقس اليوم الأربعاء حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس من غد الخميس حتى أول أبريل

أما عن طقس غد الخميس، فتوقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

ويتوقع أن يشهد طقس يوم الجمعة 29 مارس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ونشاط رياح السبت 30 مارس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة الأحد 31 مارس والإثنين 01 ابريل 2024.

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء تستمر ارتفاع قيم درجات الحرارة، وهو ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، حيث إنه من المتوقع أن تكون العظمي على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، وهذا أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 7 درجات.

وأضافت «غانم»، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، والتي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل بشكل كبير في زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وأن الأجواء خلال فترة النهار سوف تكون حارة بمعظم المحافظات، خاصة وقت الظهيرة.

وأوضحت أنه خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة، ولكن الصغرى فترة الليل بدأت بالارتفاع وتصل إلى 19 درجة، والأجواء مائلة للبرودة، خاصة بالصباح الباكر والليل المتأخر والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

أمراض الربيع

خلال فصل الربيع، تظهر أعراض الإصابة بالأمراض الموسمية التي قد يتعرض لها المواطنين خلال هذا الفصل، وتتضاعف الحساسية الموسمية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصرى للحق في الدواء، إن أعراض الحساسية الموسمية تحدث في الفصول سواء الربيع أو الشتاء مع تغير المناخ وحالة الطقس، والتي تعد معروفة لدى مرضى الحساسية إلى حد ما، موضحًا أن الحساسية قد تكون صدرية أو حساسية في العين وتظهر موسميًا.

ويتابع "عز العرب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أعراض الحساسية لا يظهر خلالها الإجهاد أو السخونية، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التعرض لأي غبار لمرضى الحساسية، فضلًا عن ارتداء الكمامات باستمرار خلال التجمعات وتحقيق عوامل التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.