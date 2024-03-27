ديشامب يعلق على حادثة مبابى

تحدث ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن صافرات الاستهجان التى تعرض لها كيليان مبابي، مهاجم منتخب الديوك، فى المباراة الودية التى جمعتهم مع منتخب تشيلي.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا على نظيره تشيلي، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "فيلودروم"، ضمن المباريات الودية التابعه للأجندة الدولية.

وعلق ديشامب، على تلك الواقعة فى تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قائلاً: "لست متفاجئًا مما حدث لمبابى، لسوء الحظ، الجميع يعرف التنافس التاريخي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا".

أكمل حديثه قائلاً: "نعم، سيخوضان مباراة يوم الأحد، لكن لا ينبغي أن يحدث ذلك، إنه المنتخب الفرنسي، وهو قائده، ويجب أحترامه".

وأضاف: "الصافرات لم تخرج من الجمهور الحاضر في الملعب بأكمله، ولكن ليس من مشجعي مارسيليا فقط، في أماكن أخرى من المقاطعة ربما تم إطلاق صافرات الاستهجان على لاعبين آخرين".

وأشار ديشامب إلى أن: "الأمر ليس مقلقًا، لكن لا ينبغي أن يحدث في الأساس، سأكون لطيفًا، إنه أمر مخيب للآمال، على أقل تقدير".

كما تحدث عن مستوى مبابى فى المباراة قال: "لديه القدرة على أن يكون حاسمًا في معظم الأوقات، عندما لا يكون كذلك خلال مباراتين، يكون لدينا انطباع بأنه لم يسجل منذ ثلاثة أشهر".

