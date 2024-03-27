القوات الأمريكية تُخفض قدرات الحوثيين في البحر الأحمر

أكد قائد الأسطول الأمريكي لعملية البحر الأحمر أن القوات الأمريكية استطاعت خفض قدرات الحوثيين في المنطقة، لكن ما زال أمامها عمل كثير لإنجاز المهمة وإيقاف قدرات الحوثيين نهائيًا.

وذكر قائد الأسطول، نقلاً عن وكالة بلومبرج، أن الدعم الكبير الذي تقدمه إيران للحوثيين استخبارياً وعسكرياً يجعل من الصعب التنبؤ بموعد إنجاز المهمة.

وأشار إلى أن هجمات الحوثيين تحولت من صواريخ كروز إلى المسيرات، التي تعتبر أقل خطورة.

كما أكد قائد الأسطول أن إيران تنشر سفينة استخبارية قرب جيبوتي وتوجه هجمات الحوثيين.

ومنذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستهدف جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيون" السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، عند مرورها بالبحر الأحمر وقرب باب المندب وخليج عدن، دعماً للمقاومة الفلسطينية وإسناداً لأهل غزة.