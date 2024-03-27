ads
الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الصين تحذر تايوان من أي استفزازات عسكرية

الجيش التايواني
الجيش التايواني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت السلطات الصينية اليوم الأربعاء أنها تتابع عن كثب تحركات الجيش التايواني في جزيرة كينمن وتحذرها من أي استفزازات.
وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني تشن بينهوا "إن البر الرئيسي يتابع عن كثب تحركات الجيش التايواني في كينمن، وأن أي تحرك استفزازي يتخذه الجيش التايواني محكوم عليه بالفشل"، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.
جاءت هذه التصريحات ردا على استفسار إعلامي بشأن إعلان سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني عن خططها لإطلاق الذخيرة الحية على كينمن في أبريل.
وأوضح تشن أنه "سواء كان الأمر يتعلق بتدريب روتيني أو استفزاز مستهدف فإن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني تعرف أفضل من أي شخص آخر".
وأضاف المتحدث الصيني "لقد شهد المواطنون في جزيرة كينمن التحول بين السلام والحرب ولديهم رغبة متزايدة في السلام".
 

الصين استفزازات عسكرية تايوان الجيش التايواني