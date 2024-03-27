الصين تحذر تايوان من أي استفزازات عسكرية

أكدت السلطات الصينية اليوم الأربعاء أنها تتابع عن كثب تحركات الجيش التايواني في جزيرة كينمن وتحذرها من أي استفزازات.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني تشن بينهوا "إن البر الرئيسي يتابع عن كثب تحركات الجيش التايواني في كينمن، وأن أي تحرك استفزازي يتخذه الجيش التايواني محكوم عليه بالفشل"، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

جاءت هذه التصريحات ردا على استفسار إعلامي بشأن إعلان سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني عن خططها لإطلاق الذخيرة الحية على كينمن في أبريل.

وأوضح تشن أنه "سواء كان الأمر يتعلق بتدريب روتيني أو استفزاز مستهدف فإن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني تعرف أفضل من أي شخص آخر".

وأضاف المتحدث الصيني "لقد شهد المواطنون في جزيرة كينمن التحول بين السلام والحرب ولديهم رغبة متزايدة في السلام".

