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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 إلتقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام عدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم ذوى الظروف الإجتماعية والمعيشية الصعبة لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها،حيث قدم محافظ المنوفية التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، يأتى ذلك في إطار لقاءاته الدائمة والمستمرة لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم والمساهمة في رفع العبء عنهم.
وخلال اللقاء ، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية  ومواد غذائية ولحوم للحالات لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة ورفع العبء عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة .

 كما أجري المحافظ حواراً مع الحالات للإستماع إلى مطالبهم موجها باتخاذ اللازم تجاهها ومؤكدا أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين .
وأعرب الموطنون عن سعادتهم بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية  وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم .

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