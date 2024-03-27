عمدة موسكو: 400 رجل إطفاء شاركوا في إخماد حريق مجمع "كروكوس سيتي هول"

أكد عمدة العاصمة الروسية (موسكو) سيرجي سوبيانين، أن 400 من رجال الإطفاء والإنقاذ شاركوا في إخماد حريق مجمع "كروكوس سيتي هول" بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال سوبيانين - في تصريحات اليوم الأربعاء -:" في هذه الأيام الصعبة، نشعر بشكل خاص بقوة تماسكنا ووحدتنا، حيث جاءت المدينة بأكملها للمساعدة في الإنقاذ".

وأضاف:" لقد شارك حوالي 400 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في مهمة التغلب على الوضع، واستُخدمت أكثر من 140 قطعة من معدات الإطفاء لإخماد الحريق في مجمع "كروكوس سيتي هول"، منوها بإرسال 44 فريق إسعاف وثلاث مروحيات طبية إلى مكان المأساة.

وتابع:" لقد دخل 94 شخصا إلى مستشفيات موسكو، وخرج 34 شخصا بعد تلقييهم العلاج المناسب"، موضحا أنه يوجد حاليًا 60 شخصا بالمستشفيات لاستكمال العلاج.

وأكد عمدة موسكو أن التخلص التام من عواقب الهجوم الإرهابي سيستغرق بعض الوقت، لافتا إلى أن مساعدة الضحايا ستكون الشغل الشاغل.

