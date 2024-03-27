عودة محمود متولي.. ننشر قائمة الأهلي في رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره سيمبا التنزاني في الثامنة مساء الجمعة المقبل في ذهاب ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق القائمة التي سافرت الي تنزانيا والتي شهدت عودة محمود متولي بعد غياب طويل منذ بداية الموسم الحالى وذلك لتعويض غياب ياسر إبراهيم .

كما شهدت قائمة الأهلي استمرار غياب الثنائي ياسر إبراهيم ووسام أبو علي بسبب الإصابة إلى جانب إمام عاشور ومحمد الشناوي .

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم – رامي ربيعة - محمد هاني - محمود متولي - كريم الدبيس - أكرم توفيق.

خط الوسط: رضا سليم - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كريم فؤاد - كريم نيدفيد - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - بيرسي تاو.