"تخطت الـ 3650 إنجازا".. نقيب الفلاحين يكشف عن إنجازات السيسي بالقطاع الزراعي خلال 10 سنوات

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: ان الانجازات التي تحققت في مصر بالقطاع الزراعي خلال 10 سنوات ماضيه منذ 2014 وحتى 2024 خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تتخطي 3650 انجاز بمعدل كل يوم انجاز.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن المرحلة الاولي فقط من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين والذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019 تضم نحو 1436 قرية في 52 مركزا يتم فيها تنفيذ الالاف من المشاريع القوميه التي تخدم القطاع الزراعي مثل الصرف الصحي والصرف الزراعي وتطوير المنشآت الزراعية وانشاء مراكز جديده للخدمات الزراعية المجمعة بكل القري وتبطين الترع والتي سيتم فيها تبطين وتأهيل نحو 1500 كيلو متر من الترع بنهاية العام الحالي.

وأضاف “أبوصدام”: "في اطار التوسع الأفقي في القطاع الزراعي استهدفت الدوله بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى استصلاح وزراعة أكثر من 4 مليون فدان من خلال مشروعات قوميه عملاقه وغير مسبوقه كمشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان من خلال شركة الريف المصري واستصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان بمشروعي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر بالإضافة الي احياء مشروع توشكى واستصلاح وزراعة الاف الأفدنة في الصحراء بسيناء والصعيد والوادي الجديد وقبل كل ذلك العمل بجديه علي وقف التعديات علي الاراضي الزراعية".

واشار أبو صدام الى انه وفي مجال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء تم ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو والذي يستفيد منه الالاف من المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الالبان وجلب واستيراد الالاف من رؤوس الماشيه المحسنه لتحسين السلالات وانشاء ما يزيد عن 600 نقطة للتلقيح الاصطناعي بالوحدات البيطرية بالإضافة الي تنظيم الالاف من القوافل البيطرية التي تجوب المحافظات لعلاج المواشي مجاناً ونشر ثقافة تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتوفير الأمصال واللقاحات بالوحدات البيطرية للوقاية من الامراض.

وتابع نقيب الفلاحين: أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تربعت علي المركز الاول أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي من خلال مشروعات عملاقة في الثروة السمكية كبركة غليون والفيروز وقناة السويس مع زيادة الاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية و تطوير البحيرات المصريه وازالة التعديات الواقعه عليها.

واضاف: في المجال الداجني تم تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والقضاء علي مرض انفلونزا الطيور وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في القطاع الداجني عن طريق تسهيل الإجراءات واتاحة التمويلات اللازمة.

ولفت إلى أن صادرات مصر الزراعية تخطت لأول مرة 7 مليون طن الموسم الماضي بفضل فتح الاسواق الجديده وتطوير نظام الحجر الزراعي والاهتمام بجودة المنتجات الزراعية بتطوير نظم الري من النظم القديمة للري الحديث واستحداث نظم زراعيه جديده كالزراعة داخل الصوب الزراعية ، كما تم الاستجابه لطلبات الفلاحين بوضع سعر مجزي للمحاصيل الزراعية الاساسية قبل الزراعة مثلما حدث في القمح وقصب السكر والقطن كما تم تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس، وتم الاتجاه لرقمنة القطاع الزراعي من خلال ميكنة الجمعيات الزراعيه وتحويل الحيازه الورقيه لحيازة مميكنه بما يعرف "بالكارت الذكي".

وأضاف: كما تم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية واستنباط أصناف جديده عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية الغير ملائمة والبدء في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تخطي مساحات زراعة الاقماح لأكثر من 3 مليون فدان وتنفيذ المشروع القومي لانشاء الصوامع الذي أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن 2024.