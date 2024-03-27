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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الأسقفية بالإسكندرية يترأس قداسًا بكنيسة الصم

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية للصم بمصر القديمة، حيث قام بخدمة تثبيت ثمانية أعضاء جُدد من رعايا الكنيسة، وذلك بحضور القس كليمنت راعي كنيسة الصم الأسقفية.

تحدث رئيس الأساقفة في كلمتهِ عن التجارب التي مر بها السيد المسيح، حيث نتعلم منها ونتمثل بخطاه في حياتنا دائمًا، مؤكدًا أهمية الانتباه للتجارب التي نمر بها لأنها تساعدنا للتقرب من السيد المسيح.

احتفلت الكنيسة بعيد الأم في نهاية الخدمة، حيث تم توزيع هدايا على الأمهات تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وخدمتهم بالكنيسة.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الألهي كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية للصم بمصر القديمة