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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالسنطة

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أجرى  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية بمركز ومدينة السنطة لتفقد أعمال الرصف والحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار .

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد المعدات الهندسية بالحمله الميكانيكية والجراج، حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

ووجه المحافظ خلال جولته بتنفيذ خطة إخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ  داخل الجراجات مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، مشيراً إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.
واختتم المحافظ الجوله بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية للاطمئنان على أسعار السلع.

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أعمال الرصف والتطوير الحملة الميكانيكية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المتابعة الميدانية