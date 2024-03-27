إصابات في حريق 3 محطات صرف صحي بالقليوبية

شهدت 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة انفجار داخلها، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية، بلاغا بوقوع حريق بمحطات للصرف الصحي، وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وجرى الدفع بـ 4 سيارات للإسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام، وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيق من قبل الأجهزة المعنية.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المحاورة وتكثف من جهودها لعملية التبريد.

انفجار 3 محطات

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