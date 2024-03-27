الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يؤكدان التزامهما بالتعاون في مجال التقنيات الرقمية

أكد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، خلال انعقاد مجلس الشراكة الرقمية الثاني في بروكسل، التزامهما مجددا بالتعاون في مجال التقنيات الرقمية.

شارك في رئاسة المجلس مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تيري بريتون ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري لي جونج هو.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع عبر الموقع الرسمي لدائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي أن الجانبين قاما بتقييم التقدم المحرز منذ مجلس الشراكة الرقمية الأول واتفقا على قائمة بالمجالات الرئيسية لمزيد من التعاون ومواصلة التعاون في مجال أشباه الموصلات وشبكات الجيل الخامس وما بعدها وتكنولوجيا الكم والمنصات والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، كما تم تحديد مجالات أخرى للتعاون مثل الاتصال بالشبكات.

وأضاف البيان أن الجانبين قررا تعزيز التعاون في مبادرات البحث والابتكار في مجال أشباه الموصلات وسيتم اختيار المشاريع في يونيو 2024 ومن المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام كما أطلق الشركاء أيضًا منتدى مشتركًا للباحثين في مجال أشباه الموصلات وأكدوا أهمية تبادل المعلومات حول سلسلة توريد أشباه الموصلات.

وبعد إطلاق مجموعة خبراء كوانتوم خلال مجلس الشراكة الرقمية الأول، حدد الجانبان أيضًا موضوعات بحثية مشتركة يمكن أن تكون أساسًا للتعاون البحثي المشترك، كذلك تقاسم كلا الشريكين نفس الرؤية لبيئة إنترنت عادلة وآمنة مع التعهد بمواصلة تنفيذ مبادئ إعلان مستقبل الإنترنت؛ بما يتماشى مع الإعلان الأوروبي بشأن الحقوق والمبادئ الرقمية.