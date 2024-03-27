مقتل 6 مسلحين في مواجهات مع قوات الأمن في ولاية "تشاتيسجارة" الهندية

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، مقتل ستة مسلحين في مواجهات مع قوات الأمن في منطقة "بيجابور" بولاية "تشاتيسجارة".

وأوضحت الشرطة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- أن القوات شنت حملة مداهمة في منطقة "بيجابور"؛ استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود المسلحين في المنطقة، وجرى تبادل إطلاق نار بين أفراد الأمن والمسلحين.

وبعد توقف تبادل إطلاق النار، تم انتشال جثث ستة من المسلحين، والعثور على مخبأ ضخم للأسلحة والمتفجرات في الموقع.