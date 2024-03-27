أسعار العملات اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظاً بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا نهاية تعاملات أمس الثلاثاء وذلك وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 47.71 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 51.79 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 60.38 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.97 جنيه للشراء، و53.16 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.54 جنيه للشراء، و31.63 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.28 جنيه للشراء، و31.38 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.61 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.72 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم عند نحو 154.97 جنيه للشراء، و155.72 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري بداية اليوم ، فسجل نحو 12.99 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 126.56 جنيه للشراء، و126.95 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال العماني في البنك المركزي المصري، بداية تداولات اليوم نحو 123.92 جنيه للشراء، و124.31 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.07 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.