استعجال التحريات في العثور على جثة شاب مات غرقًا بنهر النيل بالقناطر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول انتشال جثة شاب غرق بنهر النيل بالقرب من الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة التابعة لمركز منشأة القناطر، وأجرت المعاينة التصويرية لجثته، وكلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير عن ملابسات وفاته.



مات غرقا

وأفادت التحريات أن الشاب المتوفي ويدعى "كريم.ع" ١٨ سنة، انتشلت جثته من أمام الوحدة المحلية للقرية وقد فارق الحياة غرقا.



بدأت الواقعة بتلقي الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة منشأة القناطر إلى محل البلاغ،وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب مات غرقا وانتشلت جثته من أمام الوحدة المحلية للقرية الجلاتمة.



تم نقل جثمان الشاب إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.