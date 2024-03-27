أنور البعثي أحدث المنضمين لـ مسلسل صدفة

انضم الفنان أنور البعثي إلى مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، ومن تأليف أيمن سلامة، وتحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وكان أنور البعثي أحدث المنضمين لمسلسل صدفة، من خلال بوستر منفرد، وسيظهر خلال الحلقات بشخصية محورية وهي الطبيب المعالج للفنانة ميار الغيطي ضمن أحداث العمل الفني الذي يعرض حصريًا قناة الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز