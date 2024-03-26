الخميس.. رئيس الفنون الشعبية يفتتح عرض «السيرة سيرتنا» بمسرح البالون

يفتتح الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أولى ليالي عرض «السيرة سيرتنا»، في التاسعة من مساء الخميس المقبل، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون في العجوزة.

العرض من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية، ومستلهم من السيرة الهلالية.

يشارك في بطولة العمل مجموعة رائعة من الفنانين، وهم: سيد جبر، أحمد أبو عميرة، إيمان رجائي، وائل إبراهيم، محمد الشربيني، أحمد الشريف، محمد عمر، علاء ابو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، الحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف ابو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وإخراج أشرف عزب.