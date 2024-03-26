تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب السعودية يتعادل مع طاجيكستان.. لبنان يسقط أمام أستراليا مجددًا.. وعمان وكوريا الجنوبية يفوزان على ماليزيا وتايلاند

أقيمت أكثر من مباراة من منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، اليوم الثلاثاء، وكانت أبرز نتائج هذه المباريات، تعادل منتخب السعودية مع طاجيكستان.

وتستعرض «البوابة نيوز»، أبرز نتائج اليوم من تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا، في السطور التالية.

منتخب السعودية يتعادل مع طاجيكستان

فرض منتخب طاجيكستان، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على السعودية، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب بامير.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع انطلاق شوط اللقاء الثاني، افتتح فراس البريكان التهديف في الدقيقة 46 من صناعة محمد البريك، ثم أدرك روستام سويروف التعادل في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة، حافظ المنتخب السعودي على صدراته لجدول ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 10 نقاط، بينما حل طاجيكستان في الوصافة بـ5 نقاط.

لبنان يسقط أمام أستراليا مجددًا

وسقط منتخب لبنان أمام نظيره الأسترالي بهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-0، في لقاء جمع بينهما على ملعب كانبرا.

وجاءت أهداف منتخب أستراليا عن طريق، كوسيني ينجي، باسل جرادي بالخطأ في مرماه، كريج جودوين (هدفين)، جون إيرديل، في الدقائق: 2، 47، 48 و81، و68 على الترتيب.

وبتلك النتيجة، تأهل المنتخب الأسترالي إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال، بتصدره لجدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، بعدما كرر فوزه على لبنان في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، ليحتل المنتخب اللبناني المركز الثالث وفي رصيده نقطتين خلف فلسطين الوصيف بـ7 نقاط.

عمان ينتصر على ماليزيا

أما منتخب عمان، انتصر على ماليزيا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الدولي بوكيت جاليل.

قص عمر المالكي شريط أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، وأضاف محمد الغافري الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب العماني رصيده إلى 9 نقاط، ليتساوى مع قرجيكستان متصدر المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب ماليزيا عند 6 نقاط في المرتبة الثالثة.

كوريا الجنوبية يكتسح تايلاند

فيما اكتسح منتخب كوريا الجنوبية بقيادة نجم توتنهام الإنجليزي، سون هيونج مين، مضيفه التايلاندي بثلاثية نظيفة على ملعب راجامانجالا الوطني.

افتتح لي جاي سونج التهديف في الدقيقة 19، ثم أضاف سون الهدف الثاني في الدقيقة 54، واختتم بارك جين سوب الثلاثية في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، جاء منتخب كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط، وتجمد رصيد تايلاند عند 4 نقاط في المركز الثالث.