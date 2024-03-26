بسبب تصاعد وتيرة الصراعات العالمية.. هل يعود تنظيم داعش مجددا من بوابة آسيا؟

جاء في حلقة برنامج "مطروح للنقاش" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، التي قدّمته الإعلامية إيمان الحويزي، تقرير تلفزيوني يحمل عنوانًا مثيرًا: "هل يعود تنظيم داعش من جديد من بوابة آسيا بسبب تصاعد الصراعات العالمية؟".

أوضح التقرير التلفزيوني أنه في ظل اشتداد الصراع بين روسيا والغرب من جهة، وتصاعد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة من جهة أخرى، يجد تنظيم داعش الإرهابي وجماعات متطرفة أخرى مناخًا ملائمًا لإعادة تنظيم صفوفهم، في محاولة لإثبات وجودهم رغم خسارتهم للخلافة المزعومة في سوريا والعراق منذ فترة.

وأشار التقرير إلى الهجوم الدموي الذي شهدته موسكو في 22 مارس الجاري، حيث استهدف المدنيين داخل قاعة "كروكوس سيتي"، والذي أعاد للأذهان التفجيرين اللذين وقعا في مدينة كرمان الإيرانية في يناير الماضي، وكان لافتًا تشابه الواقعتين في إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عنهما واستهدافه لحشود تجمعات كبيرة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين القتلى والجرحى.

هذه الأحداث أثارت تساؤلات حول مخاطر نشاط التنظيم وانتشاره في الوقت الحالي، وكيفية مواجهته في ظل التصاعد العالمي للصراعات وتزايد الجماعات المتطرفة.