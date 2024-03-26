ورثة عبدالحليم حافظ يطالبون بوقف بث إعلان دقوا الشماسي.. والمحكمة تقرر ندب خبير

أصدر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية قررا بقبول الطلب المقدم على عريضة من ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بوقف بث ونشر اعلان دقوا الشماسي، وندب خبير في الدعوى رقم ٤٦ - أوامر وقتية لسنة ٢٠٢٤.

وجاء في القرار أنه سيتم ندب خبير صاحب الدور المختص بشئون الملكية الفكرية للاطلاع على الفلاش ميموري المرفق بالاوراق ثم الانتقال برفقة معاون التنفيذ الي مقر الشركتين المعتروض ضدهما للحصول على نسخة من الإعلان مع بيان عما اذا كان هناك ثمة تعدي على حقوق الملكية الفكرية للطالبين.

وكان محامي ورثة الفنان عبدالحليم حافظ قد تقدم بدعوى وكيلا عن محمد محمد علي اسماعيل شبانة وورثة زينب عبدالقادر الشناوى ابنة المرحومة علية على إسماعيل شبانة شقيقة العندليب الاسمر ضد الشركة المنتجة لإعلان دقوا الشماسي للمطالبة بوقف نشر الإعلان الذي تم فيه استخدام اغنية خاصة بأداء عبدالحليم حافظ وهي اغنية "دقوا الشماسي" وعرضها باسلوب فيه تشويه الأغنية وتحريف لادائه الغنائي والتمثيلي مما أثار غضب واستياء الورثة.