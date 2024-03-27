الصين تقاضي الولايات المتحدة بسبب الدعم "التمييزي" للسيارات الكهربائية 

بدأت الصين إجراءات تسوية النزاعات ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، متهمة واشنطن بتقديم دعم "تمييزي" للسيارات الكهربائية.

الإعانات، التي تبدأ هذا العام بموجب قانون الحد من التضخم لعام 2022، تجعل مشتري السيارات الأمريكيين غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية تتراوح من 3750 دولارًا إلى 7500 دولار إذا تم تصنيع مكونات معينة للبطاريات من قبل الشركات المصنعة الصينية أو الروسية أو الكورية الشمالية أو الإيرانية.

وقالت بعثة الصين الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية إن السياسات "تحت ستار الاستجابة لتغير المناخ"، لكنها "في الواقع مشروطة بشراء واستخدام السلع من الولايات المتحدة، أو المستوردة من مناطق معينة".

ووفقًا لمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، حثت بكين واشنطن على "تصحيح السياسات الصناعية التمييزية على الفور والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لمركبات الطاقة الجديدة".

وقالت وزارة التجارة في بيان عبر الإنترنت إن قيود الدعم استبعدت المنتجات الصينية ولكنها أثرت أيضًا سلبًا على سلسلة التوريد العالمية والمنافسة العادلة في سوق السيارات الكهربائية.

وتجاوزت الصين اليابان في وقت سابق من هذا العام لتصبح المصدر الرئيسي للسيارات. وتظهر بيانات مكتب الجمارك أنها صدرت في عام 2023 5.22 مليون سيارة، حوالي ثلثها سيارات كهربائية.

القواعد الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير، تجعل 13 فقط من بين أكثر من 50 سيارة كهربائية تباع في الولايات المتحدة مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية. وفي عام 2023، كان حوالي عشرين نموذجًا مؤهلين. ونتيجة لذلك، تعمل شركات صناعة السيارات على توفير قطع الغيار التي تجعل سياراتها مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وتأتي شكوى الصين في أعقاب نزاعات أخرى بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بشأن الرسوم الجمركية ومشروع قانون أمريكي لسحب تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير تيك توك من الشركة الأم الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.