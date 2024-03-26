قبل مواجهة ريال مدريد وأرسنال.. مانشستر سيتى فى ورطة

كشفت بعض التقارير الإنجليزيه، اليوم الثلاثاء، عن ازمة كبيره قد تواجه فريق مانشستر سيتى، فى مواجهتين مصيرتين فى دورى الابطال والدورى الإنجليزى، بغياب أحد عناصره الهامة.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن السويسرى مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي، قد تعرض للإصابة أثناء تواجده مع منتخب بلاده.



وكشف تقرير "مترو"، أن أكانجي سيغيب عن ودية سويسرا ضد أيرلندا المقرر إقامتها في دبلن مساء اليوم الثلاثاء، وسيعود إلى صفوف مانشستر سيتي.



وينتظر مانشستر سيتى جهود جميع لاعبيه فى مواجهتين حاسمتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويعتمد بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، فى تشكيلته الأساسية على اللاعب أكانجي، حيث شارك أساسيًا 19 مرة من أصل 28 مباراة في الدوري الإنجليزي.



كما تلقى مانشستر سيتى أيضا ضربة موجعه، بعدما اضطر كايل ووكر، مدافع السيتي، إلى مغادرة ودية إنجلترا والبرازيل للإصابة أيضا.