حار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء و جنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الأربعاء نشاط رياح علي مناطق من غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمي والصغري 20 درجة .