القصبي: النبي محمد أصل التصوف

قال شيخ مشايخ الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن علماء الأمة بحثوا في التصوف وكتبوا تعريفات كثيرة لهم فالبعض قال إنه علم الاخلاق وبهذا المفهوم فالتصوف يحقق أحد مقاصد الرسالة المحمدية الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

وتابع القصبي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التصوف يحقق مقاصد الرسالة المحمدية، وتطبيق للكتاب والسنة، وما يخالف هذا، ليس من التصوف في شيء.

ولفت شيخ مشايخ الصوفية إلى أن البعض قال إنه الكد في السلوك والبعض قال إنه علم التخلي عن الرزائل والتحلي بالفضائل والمكارم و بأخلاق المولى عز وجل من الرحمة والرأفة والجبر الخواطر.

وأوضح أن البعض ذهب إلى أن التصوف هو علوم الكتاب والسنة فهو تطبيق كامل لكتاب الله وسنة المصطفى ، والبعض رأي أنه علم التزكية.

واختتم شيخ مشايخ الطرق الصوفية قائلا:" النبي محمد صلي الله عليه وسلم أصل التصوف، وأوجه الشكر للشركة المتحدة على جهودها فى دعم الصوفية من خلال هذ البرنامج.