الموسم الدرامى.. زحام يظلم بعض الأعمال أم تنوع فني لصالح المشاهد.. نبيلة عبيد: الحلقات القليلة عنصر جذب والعمل الجيد يفرض نفسه.. محمد صبحى: الأزمة الحقيقة انتشار أبطال العمل بالبرامج التلفزيونية

لبنى عبدالعزيز: هناك أعمال كتيرة تُظلم بسبب الزحام

أيمن سلامة: الجميع يتمنى المشاركة فى الموسم الرمضانى

سيمون: لا بُد من أعمال بطبيعة خاصة تتناسب مع شهر رمضان

يظل الموسم الدرامي فى شهر رمضان، هو الحدث الأكثر متابعة من قبل الجمهور المصرى والعربي على مدار التاريخ الفنى، وتمثل نسب المشاهدات للأعمال الفنية خلال شهر رمضان هى الرقم الأكبر والأكثر مشاهدة على مدار العام، ولذلك يحرص كل نجوم الدراما إلى الاستعداد بشتي الطرق للموسم الدرامي فى شهر رمضان، ولكن مع كل تلك نوايا الاستعداد لدي كل نجوم الفن المصري والعربي، يحدث تزاحم شديد خلال فترة العرض والتى تمثل شهرا على مدار العام، وبسبب هذا الكم الهائل من حجم الإنتاج والمعروض الفني، قد يسبب التزاحم ظلما لبعض الأعمال، وقد يعتبر من وجهة نظر أخرى تنوعاً فنياً يصب لصالح المشاهد، وفى السطور التالية رأي نجوم أهل الفن من كتاب وفنانين حول تلك القضية.

أكدت الفنانة لبني عبدالعزيز أنها لا تتابع أعمالا فنية خلال شهر رمضان، ولا تشارك بأي تفاعل مع الأعمال الفنية التى يتم عرضها، وهو أمر إعتادت عليه منذ تزاحم الأعمال الفنية المقدمة خلال شهر واحد فقط.

وتابعت فى تصريحات لـ"البوابة نيوز": أنا ضد الزحمة والأعمال الفنية الكثيرة فى شهر واحد، ده موسم بيظلم أعمال تانية كويسة فى النص، بسبب الزحمة، وكل القنوات بتعرض وأوقات مختلفة وتلغبط أى حد.

واختتمت الفنانة لبني عبدالعزيز حديثها " الوضع أفضل السنة دي إلى حد ما، وأتمنى تقديم دراما مختلفة ومحتوى فنى مختلف للشهر الكريم، زي أعمال دينية بشكل أكبر، وأعمال فنية اجتماعية تكون لها علاقة بقيم وأخلاق ونُبل، لكن الذي يقدم من شتيمة وضرب وتكسير وبلطجة ورقص وحشيش، إزاي فى شهر زى ده".

نبيلة عبيد

وعلى صعيد آخر قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن عدد الحلقات الأقل أصبح يمثل عنصر جذب للمشاهد، وهو الأفضل كثيرًا وفى الماضى كنا نعمل على ١٣ حلقة وأقل، وهو ما لاقى قبولًا ونجاحًا لدى جمهور الوقت الحالى، لذلك مسلسلي القادم ١٥ حلقة.

وأضافت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أتابع العمل الجيد، ولدي عادات خاصة لمشاهدة الدراما فى رمضان، ففى حالة وجود جمع أشاهد معهم ما يشاهدون، "لكن بحب أتابع بالليل على رواقة كل الأعمال" والمشكلة الوحيدة كم الإعلانات الذى يقطع المشاهد عن العمل، وهو ما يمثل كبيرة تقف حائلاً فى الربط الفكرى بين المشاهد والعمل الفني.

سميحة أيوب

وعلى نفس المنوال أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب أن الموسم الرمضانى بطبيعته يحتوي على العديد من الأعمال الدرامية التى تنتظر العرض خلال شهر واحد فى العام، وهو أمر صعب كلما زادت الأعمال الدرامية عن العدد المعقول.

وتابعت الفنانة سميحة أيوب فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التنافس يصب دائمًا لصالح المشاهد، والموسم الرمضانى أصابه الزحام الشديد وصل إلى حد "اللغبطة" بين الأعمال الفنية، "وبقى دمه تقيل وتحس أنهم واقفين صف وكل واحد عايز يزيح التانى".

واستطردت "فاصل إعلانى قادر على أن ينسيك ما كنت تشاهد، وبعد العودة من الفاصل تشتت الذهن وتظن أن هذا الفنان هو بطل لمسلسل آخر ولا يمكن أن تتذكر فى أى مشهد كنت قبل الإعلان".

محمد صبحي

من جانبه أوضح الفنان القدير محمد صبحي أن هناك العديد من الأعمال الفنية الدرامية المنافسة خلال الموسم الرمضاني أنها أعمال جيدة، وتصل إلى وصف أنها مميزة فى بعض الأحيان.

وأضاف الفنان محمد صبحى فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه من الصعب أن أرى نفس الوجوه كل مرة فى الـ٢٠ مسلسلا لكل عام درامي خاص بشهر رمضان، دون ظهور أبطال جدد إلا بنسب ضئيلة جدا، إلى جانب أن نفس أبطال الأعمال الدرامية هم نفس الوجوه ضيوف البرامج.

واستنكر الفنان محمد صبحى حالة التناقض البصرى والذهني التي تصيب الجمهور، مع بطل العمل الفني، حيث يجد المشاهد الفنان يقدم عملا وطنيا ويرتدى الزى العسكرى وممسكا بسلاحه، وبمجرد أن يأتى الفاصل الإعلانى أجد نفس الممثل بين العربيات فى إعلان يقدم محتوى يفصل عقل المشاهد عن التوحد مع شخصية البطل داخل العمل الفني ، مما يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على المتلقى.

سيمون

استنكرت الفنانة سيمون كثرة الأعمال الفنية الدرامية خلال شهر رمضان، وما يترتب عليه التواجد المستمر أمام الشاشات لمتابعة الأعمال الفنية من قبل الجمهور.

وأضافت الفنانة سيمون فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن شهر رمضان يحتاج إلى طبيعة معينة من الأعمال الفنية التى لابد أن تقدم بما يتناسب مع روحانيات الشهر، إلى جانب ترك مساحة لممارسة العبادة".

وأكملت الفنانة سيمون "هذا لا يعني اللا تقدم أعمال فنية ودرامية، ولكن بعدد لا يتسبب فى "لغبطة المشاهد" إلى جانب التنوع الدرامي على مدار العام يفيد الحياه الفنية ويثريها".

أيمن سلامة

ومن جهته أكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة أن الموسم الرمضانى للدراما هو الحدث الأهم فنياً طوال العام، والجميع يسعي جاهداً للحاق بالمشاركة خلال هذا الموسم الفني المميز.

وأضاف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" الحل هو أن تعود الدراما التليفزيونية طوال العام بشكل مرئي على شاشات التليفزيون لكل الجمهور، وأن تعود مواعيد المسلسلات بشكل محدد مثل مسلسل 7 مساء وغيرها، وهو ما يبعد الضغوط والتزاحم على شهر واحد فى السنة، إلي جانب أن يبدأ عدد الحلقات فى أن يقل إذا كانت الدراما لا تستدعي ال ٣٠ حلقة، ويكون المسلسل بسيطا 13 حلقة و 15 حلقة، والموضوعات تكون هدافة تصل بالمشاهد لكل ماهو إيجابي ويساعد على بناء المجتمع، ونبتعد عن اللهث حول التريندات وما يؤثر سلبيا على المجتمع بأفكار مسمومة.

كريم فهمى

وأكد الفنان كريم فهمى أن الموسم الرمضانى له طبيعة خاصة ومترسخة داخل وجدان المشاهد المصري والعربي، والأعمال الفنية مرتبطة بالموسم الرمضانى بشكل وثيق من فترات طويلة.

وتابع الفنان كريم فهمى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن دراما المنصات ساعدت فى قلة التزاحم على الموسم الدرامى فى رمضان، عن السنوات الأخيرة ما قبل ظهور دراما المنصات.

واختتم الفنان كريم فهمى "المشاهد بيختار الفنان إللى بيثق فيه والعمل إللي متوفرة فيه عناصر النجاح هينجح ويكون ليه مكان، والجمهور عنده الوعي اللي يقدر يفرق بين الأعمال بعد بداية كم حلقة من كل عمل".