بعد إعلان إصابة "كيت ميدلتون"|تعرف على 10 عوامل رئيسية قد تتسبب في الإصابة بالسرطان

خبر أليم أصاب المجتمع البريطاني ومحبي العائلة الملكية حول العالم، بعد إعلان الأميرة كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، عن إصابتها بـ السرطان الذي لم تحدد طبيعته، وقالت في 23 مارس الماضي، أنها خضعت لعملية جراحية في البطن في يناير 2024، وأظهرت اختبارات ما بعد الجراحة وجود خلايا سرطانية.

حالة "كيت ميدلتون" ليست الأولى من نوعها بين مشاهير العالم الغربي والعربي، وطبقًا للجمعيات الدولية للسرطان العلمية لا يوجد سبب واحد محدد للإصابة بالسرطان، بل هي نتيجة تفاعل العديد من العوامل، وفي بعض الأحيان تحدث الإصابة دون سبب واضح إلا أن هناك بعض العوامل المسببة للإصابة بالسرطان.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أن 1.7 مليون شخص يصاب بالسرطان سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن معدل الإصابة يصل إلى شخص بين 3 أشخاص يصاب بالسرطان خلال حياته، وأن 600 ألف شخص يتوفى نتيجة الاصابة بالسرطان.

ويعد التدخين والتدخين السلبي يعدان العامل الأول والذي يسببان حوالي 80% إلى 90% من وفيات سرطان الرئة في الولايات المتحدة، كما يسبب التدخين سرطان الحنجرة (الحنجرة) والفم والحلق والمريء والمثانة البولية والكلى والبنكرياس وعنق الرحم والقولون والمستقيم والكبد والمعدة ، بالإضافة إلى نوع من سرطان الدم يسمى سرطان الدم النخاعي الحاد.

أسباب الإصابة بالسرطان

هناك عوامل عدة قد تتسبب في الإصابة بالسرطان هي: