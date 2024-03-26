بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة اثر انقلاب سيارة علي طريق القبلية بنطاق مركز المطرية فى محافظة الدقهلية وجرى نقل جميع المصابين لمستشفي المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم.



وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عدد من المواطنين علي طريق البقلية بنطاق المركز ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من ابو السعود ابو النور أبو النور 45 عاما و السيد محمد مكاوي 40 عاما واحمد محمد ابراهيم 37 عاما و العربي ابراهيم احمد 34 عاما و احمد فتوح المكاوي 30 عاما ومحمد احمد احمد، 27 عاما، العصافرة، محمد محمد البحيري، 23 عاما و فتوح العربي مكاوي 23 عاما ومقيمين جميعا قرية العصافرة التابعة للمركز.

فيما جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفي المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم كما تم إعادة فتح الطريق لتسير حركة المرور مرة أخري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.