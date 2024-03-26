موعد أذان المغرب والإفطار في المحافظات لليوم السادس عشر من رمضان

شهر رمضان الكريم شهر الصيام والقرآن والخيرات ينتظر المسلمون هذا الشهر من العالم للعام للاستمتاع فيه بكل لحظة سواء لحظات الافطار والسحور أو لحظات العبادة من الصيام وصلاة التراويح وقرآة القرآن لذلك يبحث كل يوم المسلمون في انحاء العالم عن موعد السحور والافطار لتحضير الطعام.

ووفقا لامساكية شهر رمضان الكريم لعام ١٤٤٥ هجريا و ٢٠٢٤ ملاديا فان موعد الافطار واذان المغرب في اليوم السادس عشر من الشهر الكريم لمدينة القاهرة والمحافظات وبحسب الاخبار الفلكية لمعهد الفلك وحسابات هيئة المساحة هي:

-القاهرة:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:09 مساءا.

-الجيزة:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:10 مساءا.

-الإسكندرية:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:14 مساءا.

-مطروح:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:25 مساءا.

-الإسماعيلية:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:05 مساءا.

-البحيرة:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:12 مساءا.

-الدقهلية:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:09 مساءا.

-دمياط:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:07 مساءا.

-بورسعيد:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:05 مساءا.

-الشرقية:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:08 مساءا.

-الغربية:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:10 مساءا.

-كفر الشيخ:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:11 مساءا.

-القليوبية:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:09 مساءا.

-المنوفية:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:10 مساءا.

-جنوب سيناء:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:02 مساءا.

-البحر الأحمر:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 5:56 مساء.

-السويس:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:04 مساءا.

-شمال سيناء:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 5:59 مساءا.

-الفيوم:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:11 مساءا.

-بني سويف:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:10 مساءا.

-المنيا:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:11 مساءا.

-أسيوط:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:09 مساءا.

-سوهاج:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:07 مساءا.

-قنا:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:03 مساءا.

-الوادي الجديد:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:22 مساءا.

-الاقصر:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:03 مساءا.

-أسوان:

موعد اذان المغرب اليوم في الساعة 6:01 مساء.