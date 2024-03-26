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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

لفتة إنسانية للاتحاد البرازيلى تضامنا مع فينيسيوس خلال مواجهة إسبانيا

فينيسيوس
فينيسيوس
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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن  مكافأة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال مواجهة منتخب البرازيل أمام نظيره الإسبانى.
ومن المقرر أن يحل المنتخب البرازيلى، ضيفًا على نظيره الأسبانى، وذلك فى تمام العاشرة والنصف على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات المباراة الودية الدولية التى تجمع بينهما الليلة.
وقرر الاتحاد البرازيلي أن يكون فينيسيوس جونيور قائد راقصي السامبا أمام إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك حسبما كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية.
وتحمل تلك المباراة شعار "مكافحة العنصرية"، لذلك اتخذ الاتحاد البرازيلي هذا القرار لإدراكه أن فينيسيوس سيكون البطل الأول للمباراة.
وتعتبر تلك المباراة هى الأولى ليفنيسيوس جونيور، قائدًا لفريق السيليساو.
وكان البرازيلي فينيسيوس قد عانى من الهجوم العنصري من الجماهير ضده في الملاعب الإسبانية، وكان آخرها ضد أوساسونا حيث هتفت الجماهير قائلة: "الموت لفينيسيوس".
 

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