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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. رئيس حي العمرانية: رفع 85 حالة إشغال متنوعة بشارع الشعب

رئيس حي العمرانيه
رئيس حي العمرانيه يقود حملات مكبرة
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شن حي العمرانية حملة مكبرة برئاسة اللواء أحمد جلال الطنطاوي حملة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق، ورفع إشغالات الباعة الجائلين المحلات والمطاعم والمقاهي وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة من مصادرة 85 حالة إشغال متنوعة بشارع الشعب عبارة كراسى واستندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

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