بدعم من صعود الدولار بالبنوك.. أسعار الذهب في مصر تستهدف 3200 جنيه

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الثلاثاء عند الافتتاح ليستكمل حركة ارتفاع السعر والتي كانت ناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3130 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3150 جنيه للجرام، وذلك بعد أن أغلق تداولات يوم أمس عند المستوى 3080 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 50 جنيها حيث افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3030 جنيه للجرام.

ويوم أمس استطاع سعر الذهب أن يرتفع ويسجل أعلى مستوى عند 3150 جنيه للجرام قبل أن يتراجع من هذا المستوى ويغلق عند 3080 جنيه للجرام، وقد كان السبب الرئيسي وراء هذا هو ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بحسب تحليل جولد بيليون عن حركة أسعار السوق المصري.

ويتداول الدولار وقت كتابة التقرير في البنوك عند متوسط سعر 47.80 جنيه لكل دولار مرتفعا من متوسط 47 جنيه وهو ما ساهم في ارتفاع سعر الذهب اليوم الذي يتم تسعيره حالياً وفقاً لحركة سعر الدولار في البنوك الرسمية.

من جهة أخرى، نجد أن سعر أونصة الذهب العالمي قد ارتفعت اليوم لتعود إلى المستوى 2195 دولار للأونصة الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الذهب المحلي عند افتتاح جلسة اليوم

من المتوقع خلال فترة الأعياد أن يرتفع سعر الذهب المحلي مع تزايد الطلب على الذهب بشكل موسمي، خاصة إذا استمر سعر صرف الدولار في البنوك في الارتفاع بشكل تدريجي، ولكن قد لا يستمر هذا الارتفاع طويلا وقد ينتهي بانتهاء الطلب على مشتريات الذهب.

واخترق سعر الذهب المحلي يوم أمس المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ليسجل اعلى مستوى له يوم أمس عند 3150 جنيه للجرام ولكنه أغلق تداولات الأمس تحت المستوى 3100 جنيه للجرام، واليوم استكمل الذهب الارتفاع ليفتتح عند المستوى 3130 جنيه للجرام ثم تحرك إلي 3150 جنيها

وارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية أمس واستكمل الارتفاع اليوم يشكل دعم معه ارتفاع الذهب المحلي بالإضافة إلى ارتفاع في سعر أونصة الذهب العالمي، لتصبح مستهدفات الصعود حالياً للذهب المحلي عند 3200 جنيه للجرام ثم المستوى 3300 جنيه للجرام.