إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية المختلفة بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية المختلفة في النسخة الثالثة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وجاءت النتيجة متضمنه نتيجه المرحلة الإبتدائية إدارة الشيخ زويد التعليمية مدرسة محمود صلاح فارس ونتيجه المرحلة ونتيجه المرحلة الثانوية إدارة بئر العبد مدرسة بئر العبد الثانوية العسكرية بنين وذلك لعدم تواجد طلاب إدارة العريش التعليمية مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه قد اشتركت في المسابقة جميع الإدارات التعليمية الست لجميع المراحل التعليمية ووصل إلى التصفيات النهائية كل من المرحلة الإبتدائية إدارة العريش التعليمية مدرسة أحمد عرابي وإدارة بئر العبد التعليمية مدرسة النصر الابتدائيه المشتركه وإدارة الشيخ زويد التعليمية مدرسة محمود صلاح فارس وإدارة الحسنة التعليمية مدرسة الشهيد أحمد كمال للتعليم الأساسي وإدارة نخل التعليمية مدرسة نخل الابتدائيه وإدارة رفح التعليمية مدرسة نجع شيبانة للتعليم الأساسي

اما المرحلة الإعدادية تضمنت إدارة العريش التعليمية مدرسة بسمه سعيد راشد للتعليم الأساسي وإدارة بئر العبد التعليمية مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات وإدارة الشيخ زويد التعليمية مدرسة الكوثر تعليم اساسي بنات وإدارة الحسنة التعليمية مدرسة الحسنة الإعدادية بنات وإدارة نخل التعليمية مدرسة نخل الإعدادية وإدارة رفح التعليمية مدرسة الطايرة الإعدادية.

اما المرحلة الثانوية فتضمنت إدارة العريش التعليمية مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين وإدارة بئر العبد التعليمية مدرسة وبئر العبد الثانوية العسكرية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من مسابقة أوائل الطلبة هو تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب علي التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني علي معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية.

كما أنها تعمل علي تنمية وترسيخ روح الولاء والانتماء لدي الطلاب والتنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية.

وكانت لجنة التحكيم مكونة من موجهي العموم للمواد ، وقد أفاد إيهاب الخليلي المشرف العام على المسابقة بأن تم وصول إدارة بئر العبد التعليمية مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات و إدارة الشيخ زويد التعليمية مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بنات للمباراة النهائية للمرحلة الإعدادية.

كما صعدت إدارتي بئر العبد التعليمية و إدارة الشيخ زويد التعليمية للنهائي في المرحلة الإبتدائية

إدارة بئر العبد التعليمية مدرسة النصر الابتدائيه المشتركه و إدارة الشيخ زويد التعليمية مدرسة محمود صلاح فارس.

وقد حرص وكيل الوزارة علي تبادل السلمات بين الطلاب الفائزين بالمركز الأول و الثاني.