ارتفاع الذهب لأعلى مستوى عند 2195 دولارا للأونصة

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تحركات عرضية لم تستمر لفترة طويلة، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة تقترب من 1% ليسجل اعلى مستوى عند 2195 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2171 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2190 دولار للأونصة.

و ارتفع الذهب أمس بنسبة 0.3% ليدخل في تحركات عرضية استمرت خلال بدايات جلسات اليوم حول المستوى 2170 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى الارتفاع ويخترق منطقة تذبذب التداولات ليعود إلى التداول فوق المستوى 2190 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

و تتوقف تحركات الذهب على صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع، والدليل على مزيد من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يخفف المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل إعادة تثبيتها عند مستوى أعلى، وهو الأمر الذي سيكون ايجابي للغاية بالنسبة للذهب.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع بنسبة 0.4% في فبراير الماضي من القراءة السابقة 0.3% وأن يتراجع المؤشر الجوهري الذي يستثني عوامل التذبذب إلى 0.3% من القراءة السابقة 0.4%.

وسجل الذهب مستوى تاريخي الأسبوع الماضي بعد أن أشار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة التي صدرت عن شهر فبراير.

ويوم أمس صدرت تصريحات من عضو البنك الفيدرالي أوستان جولسبي، ليشير إنه في اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي، اقترح ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام، أما عن عضوة البنك ليزا كوك أشارت أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى المضي قدما بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.

تضع الأسواق احتمال الآن بنسبة 66٪ أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه الأمر الذي يعطي المزيد من الدعم لأسعار الذهب.

تنتظر الأسواق أيضاً هذا الأسبوع صدور المزيد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي بما في ذلك رئيس البنك جيروم باول، وقد يشهد الذهب بعض المقاومة على المدى القريب خاصة إذا أشارت أرقام التضخم إلى تأخيرات محتملة في خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

