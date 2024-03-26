محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بمركزي تلا وأشمون

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمركزي منوف وتلا في تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف وتطوير الطرق الداخلية.

حيث أكد محافظ المنوفية، استكمال أعمال الرصف والتطوير ليلاً بطريق ( ٢٥ منوف - تتا ) بداية من كوبرى البحيرى مرورا بقرية تتا ، وأعمال رصف طريق منوف -الشهداء (من عزبة البحيري حتى طريق مدرسة شهداء ٦ اكتوبر) تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وكذا أعمال رصف وتطوير شارع بورسعيد بمركز ومدينة تلا .

كما تابع، أعمال الرصف والتطوير بشوارع " التأمينات ، المدارس ، الناصر ، مجمع المواقف " بمركز ومدينة أشمون ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20240326-WA0029

IMG-20240326-WA0030

IMG-20240326-WA0027

IMG-20240326-WA0025

IMG-20240326-WA0024

IMG-20240326-WA0026

IMG-20240326-WA0021