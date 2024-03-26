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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بمركزي تلا وأشمون

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمركزي منوف وتلا في تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف وتطوير الطرق الداخلية.

حيث أكد محافظ المنوفية، استكمال أعمال الرصف والتطوير ليلاً بطريق ( ٢٥ منوف - تتا ) بداية من كوبرى البحيرى مرورا بقرية تتا ، وأعمال رصف طريق منوف -الشهداء (من عزبة البحيري حتى طريق مدرسة شهداء ٦ اكتوبر) تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وكذا أعمال رصف  وتطوير شارع بورسعيد بمركز ومدينة تلا .

 كما تابع، أعمال الرصف والتطوير بشوارع " التأمينات ، المدارس ، الناصر ، مجمع المواقف " بمركز ومدينة أشمون ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية مدينة أشمون