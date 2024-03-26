اليوم.. جلسة في مجلس الأمن بشأن فلسطين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في فلسطين وسيقدم خلالها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، احاطة لاعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.

وأوضحت الوكالة الإخبارية أنه بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي، الشهرية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية، ستعقد جلسة مشاورات مغلقة.

يأتي ذلك بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.