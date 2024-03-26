المنتخب الوطني يواجه كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

يسعى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن إلى تحقيق الفوز عندما يلتقى منتخب كرواتيا، في نهائي بطولة كأس العاصمة، والمقرر لها مساء اليوم على استاد مصر.

ويرغب العميد في تحقيق البطولة الأولى له مع المنتخب من أجل منح اللاعبين دفعه معنوية، وتقديم أوراق اعتماده في قيادة المنتخب فنيا، خاصة وأنه لقى انتقادات كبيرة عندما تولى المسئولية.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نيوزيلندا، بينما تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي البطولة بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح.

وكان الاتحاد الأفريقي أسند إدارة المباراة إلى سنغال ألدالبررت ضيوف ويعاونه مواطنه الحاج ماليك سامبا، بالإضافة للمساعد الثاني من كوت ديفوار واتارا نوهو والحكم الرابع مواطنه بان فرانكلين، بينما سيكون حكم الفيديو من المغرب وهما الفريق حمزة وجيرمومي فاتيح.