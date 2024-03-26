"الصادرات الهندسية" تحقق أعلى رقم شهري في تاريخها بـ459 مليون دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال شهر فبراير 2024 لتسجل أعلى رقم شهري في تاريخ الصادرات الهندسية، حيث بلغت 459 مليون دولار مقارنة بـ345 مليون دولار فى فبراير 2023 بنسبة ارتفاع 33%.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في التقرير الشهري، ارتفاع إجمالي الصادرات خلال شهري يناير وفبراير 2024 بنسبة 29% حيث بلغت 802.6 مليون دولار مقابل 622.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.

وذكر المجلس، أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نهاية فبراير بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2023، منها الكابلات حققت نمو بنسبة 45% ومكونات السيارات ارتفعت 65% والأجهزة المنزلية حققت ارتفاعا بنسبة 18% ثم وسائل النقل حققت قفزة بنسبة 194% كما ارتفعت صادرات أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 38% والطلمبات والمراحل والمحركات بنسبة 171% والشفرات 60%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها من أوروبا (تركيا - المملكة المتحدة - فرنسا - ألمانيا- التشيك - جورجيا - ليتوانيا - إيطاليا - إسبانيا) ومن آسيا (السعودية – الإمارات - العراق- الأردن) وفي أفريقيا (ليبيا - كينيا - نيجيريا - تونس - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - غانا - أوغندا - الكونغو كينشاسا).

ومن جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال فبراير 2024 لأعلى مستوى في التاريخ يأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023 بعد أن تخطت الصادرات مستوى 4 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ أيضا ويؤكد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات.

وأشارت إلى أن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو مستدام في الصادرات يسهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وكشفت مي حلمي، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وذكرت "حلمي"، أن المجلس يساند الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.