12 مسجدًا للاعتكاف بجنوب سيناء.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف على مستوى الجمهورية، وفي محافظة جنوب سيناء، نشرت مديرية الأوقاف خريطة بالمساجد المقرر السماح بالاعتكاف بها، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بالاعتكاف والتى أعلنتها وزارة الأوقاف، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان.

وحصلت “البوابة نيوز” على قائمة أسماء المساجد التي يقام بها الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024م بمديرية أوقاف جنوب سيناء، وعددها 12 مسجدًا، وهي على النحو التالي:

في العاصمة طور سيناء مسجد المنشية والمشرف على الاعتكاف الشيخ محمود أحمد صابر عثمان، ومسجد الزهراء بحي الزهراء الجديد والمشرف على الاعتكاف الشيخ محمد أحمد الشحات، وفي مدينة رأس سدر مسجد مجمع الرحمن والمشرف على الاعتكاف الشيخ سليمان عبدالله علي حسن، وفي مدينة شرم الشيخ مسجد المصطفى بحي النور والمشرف على الاعتكاف الشيخ محمد علي الشاذلي.

كما ضمت قائمة المساجد المخصصة للاعتكاف مسجد الرياضات بشرم الشيخ والمشرف على الاعتكاف الشيخ محمد محمود السيد، وفي مدينة أبو رديس جرى تخصيص مسجد الزهراء بالتجمع البدوي، والمشرف على الاعتكاف الشيخ ياسر أحمد عباس، وفي مدينة سانت كاترين مسجد الهداية في الاسباعية السفلى والمشرف على الاعتكاف الشيخ حميد عبد الرحمن محمد عودة، ومسجد الرحمن في وادي فيران والمشرف على الاعتكاف الشيخ أشرف محمد صبحي، ومسجد التقوى في مدينة نويبع والمشرف على الاعتكاف الشيخ عمرو عبدالمنعم محمد.

فيما جرى تخصيص مسجد الجمارك بمدينة نويبع للاعتكاف والمشرف على الاعتكاف الشيخ أحمد محمد عبدالسميع، ومسجد الترابين بنفس المدينة والمشرف على الاعتكاف الشيخ ياسر شعبان، وفي مدينة طابا جرى تخصيص مسجد السلام للاعتكاف والمشرف على الاعتكاف الشيخ أحمد محمد السيد.

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بالاعتكاف والتى أعلنتها وزارة الأوقاف، من مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف، وأن الهدف من الإعتكاف إحياء أيام وليالى الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم، وأن أداء أى دروس أو خواطر دعوية هى عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمى مكتوب وموجه لإمام المسجد.