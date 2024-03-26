أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 47.35 جنيه للشراء، مقابل 47.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك التجاري الدولي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك قناة السويس نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع .

وسجل السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.