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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس ومخيم بلاطة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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فجر اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومخيم بلاطة. ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال دخلت  المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك، وكانت ترافقها جرافة عسكرية. خلال هذا الاقتحام، وقامت بمداهمة عدد من المنازل في مخيم بلاطة وأطلقت النار. 
وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المباني المحيطة بمخيم بلاطة، وكذلك منطقة الضاحية العليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

 

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