الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بالعجوزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريقا نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة العجوزة، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتبين من خلال التحريات أن الحريق التهم معظم محتويات الشقة وهي الرابع الطابق الأخير وأن النيران تمت السيطرة عليها من امتدادها إلى باقي الأدوار.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغ من إدارة شرطة النجدة بشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بدائرة القسم.

دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة العجوزة للسيطرة على الحريق.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل العقار رقم 8 داير الناحية، تحديدا شقة سكنية باطابق الرابع "الأخير" وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق